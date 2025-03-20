ПРОДАЁТСЯ.

магазин в г. Бобруйске по ул. Горелика С.А., 51, балансодержатель - коммунальное спортивное унитарное предприятие ´Бобруйский футбольный клуб ´Белшина´, организатор аукциона - РУП по оказанию услуг ´БелЮрОбеспечение´ (контакты организатора аукциона +375445293914).
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