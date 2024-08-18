Депутату Саратовской областной думы Вячеславу Калинину исполнилось 45 лет

18 августа депутат Саратовской облдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду», заместитель председателя комитета по делам ветеранов, основатель и президент медиахолдинга «Ветеранские вести», полковник запаса и ветеран боевых действий Вячеслав Калинин празднует свое 45-летие.
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