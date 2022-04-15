Тактико-специальное учение со снайперами ВВО состоялось на Дальнем Востоке

Тактико-специальное учение со снайперами ВВО состоялось на Дальнем Востоке

Военнослужащие отработали практические вопросы по проникновению здания с ведением прицельной стрельбы по мишеням, расположенным в в хаотичном порядке.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх