Самые жуткие туристические достопримечательности с привидениями

Существует бесчисленное количество достопримечательностей по всему миру, окутанных тайной. Эти туристические направления действуют в течение уже долгого времени и известны тем, что в них обитают призраки тех, кто жил в этих местах столетия назад.
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