Доцент Балынин: выплату пенсии могут приостановить, если ее не получали полгода

При этом гражданин может возобновить ее Выплату пенсии могут приостановить, если гражданин не получал ее на протяжении шести месяцев, не прошел вовремя медицинское переосвидетельствование или не предоставил справку об обучении в вузе.
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