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Antanas
Веселая история.
Таракан ( Акулы и...
дмитрий чагин
🤣 "Тридцать два - это норма!!!" - веселились пьяные хирурги, пришивая больному ещё двенадцать пальцев...
История о том, ка...
дмитрий чагин
😂😂😂 Всегда читаю с удовольствием!!! А на фото кто и где?
Таракан ( Акулы и...
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