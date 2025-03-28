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США предложили Украине новую сделку

США предложили Украине новую сделку

США предложили Украине новую сделку по добыче ресурсов, которая гораздо жестче в плане условий и не включает в себя гарантии безопасности.

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Комментарии
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ся
сергей ямин
- Украина! Ты, что , до сих пор не поняла, что хотят из тебя сделать твои лучшие &quot;ДРУЗЬЯ&quot;? А то тебе плохо жилось в составе России! Пока не поздно, вернись в свою гавань, выкини всякую дурь из своей головы, вернись домой и живи как нормальный,  свободный человек!   Это обращение не касается больного, в прямом смыси, зЕЛЕНСКОГО и его-го-го... окружения. Им одна дорога - НА ВИСЕЛИЦУ!
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