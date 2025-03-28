США предложили Украине новую сделку

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сергей ямин

- Украина! Ты, что , до сих пор не поняла, что хотят из тебя сделать твои лучшие "ДРУЗЬЯ"? А то тебе плохо жилось в составе России! Пока не поздно, вернись в свою гавань, выкини всякую дурь из своей головы, вернись домой и живи как нормальный, свободный человек! Это обращение не касается больного, в прямом смыси, зЕЛЕНСКОГО и его-го-го... окружения. Им одна дорога - НА ВИСЕЛИЦУ!