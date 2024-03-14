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Хо-Сэнг продолжит карьеру в ECHL. Экс-форвард «Салавата» стал игроком «Эверблейдс» из Флориды

28-летний канадский форвард стал игроком клуба «Флорида Эверблейдс».  Команда из штата Флорида выигрывала главный трофей третьей по рангу профессиональной лиги Северной Америки – Кубок Келли – в двух предыдущих сезонах.

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