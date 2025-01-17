Белоруссия повышает тарифы на транспортировку нефти: что изменится с 1 февраля Татьяна АрестоваС 1 февраля 2025 года Белоруссия увеличивает тарифы на транспортировку нефти через свои магистральные трубопроводы на 11%.
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