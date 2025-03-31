Жителю Рыбнова осудят за мошенничество с чернобыльскими выплатами

По данным правоохранителей, 34-летняя подозреваемая в октябре 2023 года оформила прописку в одном из посёлков Шиловского района, который относится к зоне статуса пострадавшего от аварии на Чернобыльской АЭС.
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