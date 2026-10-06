В Свердловской области вручили губернаторскую премию в области литературы и искусства

В Свердловской области прошла юбилейная, 30-я церемония вручения губернаторской премии, присуждаемой за достижения в сфере литературы и искусства, передает региональное министерство культуры.
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