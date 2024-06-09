Умерла Мальвина из «Золотого ключика»: страна прощается с Галиной Свербиловой

Заслуженная артистка России Галина Свербилова скончалась в возрасте 87 лет. Об этом сообщают ее коллеги из Московского государственного академического детского музыкального театра имени Наталии Сац в социальных сетях.
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