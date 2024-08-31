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Царьград

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Военкор Котенок: ВСУ отводят силы из узла в районе Угледара и Галицыновки

Военкор Котенок: ВСУ отводят силы из узла в районе Угледара и Галицыновки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали отводить свои подразделения из узла недалеко от Угледара и Галицыновки в Донецкой народной республике (ДНР).

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Комментарии
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ГБ
Геннадий Бережнов
Этот Котёнок не имеет точных данных и чего тут публиковать то!
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