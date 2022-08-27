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Названы 6 лучших книг о мире Голливуда

Названы 6 лучших книг о мире Голливуда

Названы 6 лучших книг о мире ГолливудаЖаклин Сьюзанн «Долина кукол», издательство «Азбука»Часто авторы «выдуманных» историй о звездах – актеры, чья карьера в кино не засияла всеми яркими красками, зато дала отличный материал для будущих книг.

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