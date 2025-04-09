Адвокат: Ефремов после лечения вернется к актерской карьере

Артем Геодакян/ТАСС Освободившийся из колонии по условно-досрочному освобождению (УДО) заслуженный артист России Михаил Ефремов после лечения вернется к своей актерской карьере, рассказал РЕН ТВ его адвокат Юрий Падалко.
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