Адвокат: Ефремов после лечения вернется к актерской карьере

Артем Геодакян/ТАСС Освободившийся из колонии по условно-досрочному освобождению (УДО) заслуженный артист России Михаил Ефремов после лечения вернется к своей актерской карьере, рассказал РЕН ТВ его адвокат Юрий Падалко.