В 2027 году стартуют ходовые испытания в Москве и на Сахалине На Демиховском машиностроительном заводе состоялась презентация первого в России водородного поезда, который создаётся по соглашению между «Трансмашхолдингом», РЖД, Росатомом и правительством Сахалинской области.
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