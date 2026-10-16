В 2027 году стартуют ходовые испытания в Москве и на Сахалине На Демиховском машиностроительном заводе состоялась презентация первого в России водородного поезда, который создаётся по соглашению между «Трансмашхолдингом», РЖД, Росатомом и правительством Сахалинской области.