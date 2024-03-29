ОАК показала «умный» ударный БПЛА, десантирующийся с самолёта

“Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) зарегистрировала патент на беспилотный летательный аппарат, который способен самостоятельно принимать решение о нанесении удара, сообщается в телеграм-канале “Беспилот”.
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