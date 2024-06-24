Отмена налога при снятии пенсионных: кто примет решение

Пенсионные выплаты из ЕНПФ могут освободить от подоходного налога. Когда и кто примет решение, рассказал заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Нурлан Байбазаров, передает корреспондент Tengrinews.
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