В Тазовском отшумел любимый весенний праздник – День оленевода

В Тазовском завершился самый яркий, самобытный и массовый праздник — Слет оленеводов (0+). Организаторы — работники культуры, спорта и молодежной политики каждое новое торжество делают необычным и запоминающимся.
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