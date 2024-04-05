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Россияне рассказали, чего помимо зарплаты им не хватает на работе

Опрошенные россияне рассказали, чего помимо зарплаты им не хватает на работе. Как пишут Известия, среди пожеланий - бесплатное питание, компенсации транспортных расходов и корпоративная пенсионная программа.

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