Опрошенные россияне рассказали, чего помимо зарплаты им не хватает на работе. Как пишут Известия, среди пожеланий - бесплатное питание, компенсации транспортных расходов и корпоративная пенсионная программа.
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