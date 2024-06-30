Политолог Маркелов: Байден вряд ли выйдет из предвыборной гонки

В беседе с «Вечерняя Москва» политолог Сергей Маркелов поделился своим мнением о том, насколько велики шансы Джо Байдена продолжить участие в предвыборной президентской гонке и есть ли у демократов достойная его замена.
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