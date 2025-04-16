Прокурор закончила зачитывать в суде материалы дела по скандальному ФОКу в Барнауле

Теперь стороны защиты и обвинения перейдут к судебным прениям Очередное судебное заседание по уголовному делу, связанного со строительством барнаульского ФОКа на улице Сиреневой, 42, состоялось 16 апреля.
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