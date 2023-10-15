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Огнеметные системы ВС РФ нанесли удары по укрытиям ВСУ под Купянском

Огнеметные системы ВС РФ нанесли удары по укрытиям ВСУ под Купянском

Начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский 15 октября сообщил, что российские тяжелые огнеметные системы нанесли удары по укрытиям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении«Расчеты тяжелых огнеметных систем нанесли удары по скоплению живой силы в укрытиях 32-й механизированной бригады в районах Тимковки и Ивановки (Купянский район Харьковской области — Ред.

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