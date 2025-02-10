Депутат петербургского парламента Рябоконь внес законопроект об оборудовании детских кресел в такси

Он также призвал нормализовать тарифы на перевозки с малышами Депутат ЗакСа Андрей Рябоконь сообщил, что внес в городской парламент проект федеральной инициативы, направленной на оборудование такси детскими креслами и нормализацию тарифов на перевозки с детьми.
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