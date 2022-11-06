Экс-DJ "Полигона" заявил, что в клубе нарушали пожарную безопасность

РИА Новости/Пресс-служба ГУ МЧС по Костромской области Бывший диджей космтромского клуба "Полигон", где ночью 5 ноября разгорелся страшный пожар, рассказал в беседе с РЕН ТВ о работе, внутреннем устройстве и политике развлекательного заведения.