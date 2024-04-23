Ближневосточный еврейский хит — рисовые клёцки с мясом — кобеба.

Это замечательное блюдо, как утверждают старики, исключительно еврейского происхождения. Но оно такое необычное и так плотно вросло в кулинарию всех стран Ближнего Востока, что и иракцы, и сирийцы, и палестинцы, и курды готовят его с огромным удовольствием.