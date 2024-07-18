Эксперт Переславский: власти РФ обсуждают продление запрета на экспорт бензина

Власти рассматривают вопрос продления запрета на экспорт бензина до осени. Руководитель отдела экономических исследований CM Service Николай Переславский подчеркнул в разговоре с «Прайм», что дефицит топлива отсутствует в регионах, но цены на оптовом уровне выросли из-за увеличения экспорта.
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