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Царьград

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Фицо назвал поддержку ЕС конфликта на Украине большой ошибкой

Фицо назвал поддержку ЕС конфликта на Украине большой ошибкой

Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что Евросоюз допускает стратегическую ошибку, поддерживая конфликт на Украине.

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