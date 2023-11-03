Опоздавшая на рейс пассажирка остановила самолет в Австралии

Скриншот видео Опоздавшая на рейс пассажирка остановила самолет в аэропорту Австралии. Оттолкнув сотрудников охраны, вона выбежала на взлетную полосу через запасной выход - как раз в тот момент, когда борт уже готовился к отправке.