Опоздавшая на рейс пассажирка остановила самолет в Австралии

Скриншот видео Опоздавшая на рейс пассажирка остановила самолет в аэропорту Австралии. Оттолкнув сотрудников охраны, вона выбежала на взлетную полосу через запасной выход - как раз в тот момент, когда борт уже готовился к отправке.
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