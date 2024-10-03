Столичная компания ускорила ремонт газового оборудования благодаря нацпроекту

Компания «ГСП Ремонт», выполняющая полный спектр работ по техническому обслуживанию и ремонту объектов газотранспортной инфраструктуры России, на 18% сократила срок капитального ремонта газоперекачивающих агрегатов благодаря нацпроекту «Производительность труда».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии