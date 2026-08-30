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Владивостоку всё-таки обещан дождь в последний день лета

Владивостоку всё-таки обещан дождь в последний день лета

Приморье провожает лето дождями, сообщает PRIMPRESS. По данным Примгидромета, сегодня в городе переменная облачность, утром небольшой дождь.

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