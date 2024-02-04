Ивлеева подала в суд на производителя своих энергетиков Easy Peasy

Конкретные исковые требования пока не раскрываются.фото: t.me/ivleeva360--> Популярная блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева обратилась в суд с иском на производителя своих энергетических напитков Easy Peasy.
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