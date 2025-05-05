Сталинград вновь на карте

Дмитрий Рогулин/ТАСС На первом заседании Центрального комитета, избранного двадцатым съездом коммунистической партии Советского Союза, в присутствии всех делегатов только что закрытого съезда, первый секретарь ЦК Никита Сергеевич Хрущёв открытым текстом выкатил на предшественника – покойного уже три года Иосифа Виссарионовича Джугашвили – такую гнилую предъяву, что ни матом сказать, ни на заборе написать.