Брал борзыми щенками. Тимура Иванова готовятся отмазать. И поедет он - в теплые края

ГД

Галина Дубровская

Извиняяяяяяться?????? Путин что ли будет извиняться , перед Ивановым , что он обворовал военку и Пригожину не давал патроны, а затем в мир иной отправили и расследования замяли , мы че не видим что твориться ???? В стране . Все взялись защищать вора , а Путина ????? Почему ему ни кто не помогает ? Пацанам почему миллиарды не отправляют ??? На войну ? А здесь ВОРА в законе отматывают , головы у них забиты этим уроды , страну обваровывают , сволочи. Если Иванова оправдают и он смоется как Рыжий, набитый секретами в голове - это будет последняя точка у меня лично это точно . И ещё к генералу . Слышь «Генерал « Где Победа над НАТО и Заподом???? Воровать научились, а побеждать Нуль- уроды