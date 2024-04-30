По прошествии ровно недели, как звякнули наручники на запястьях замминистра обороны Тимура Иванова, новости пошли плохие.
Брал борзыми щенками. Тимура Иванова готовятся отмазать. И поедет он - в теплые края
Комментарии
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наталья иваненко
Так у нас страна для олигархов,чиновников и их семей,как говаривал Греф,народ это каловая масса,образование народу не нужно,медицина не нужна,нас давно превратили в ничто
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2 час.
Владимир Сюсин
А судьи кто?
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35 мин.
ГД
Галина Дубровская
Извиняяяяяяться?????? Путин что ли будет извиняться , перед Ивановым , что он обворовал военку и Пригожину не давал патроны, а затем в мир иной отправили и расследования замяли , мы че не видим что твориться ???? В стране . Все взялись защищать вора , а Путина ????? Почему ему ни кто не помогает ? Пацанам почему миллиарды не отправляют ??? На войну ? А здесь ВОРА в законе отматывают , головы у них забиты этим уроды , страну обваровывают , сволочи. Если Иванова оправдают и он смоется как Рыжий, набитый секретами в голове - это будет последняя точка у меня лично это точно . И ещё к генералу . Слышь «Генерал « Где Победа над НАТО и Заподом???? Воровать научились, а побеждать Нуль- уроды
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23 мин.
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