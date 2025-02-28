Концерт певицы МакSим состоялся в Новосибирске с третьего раза

Концерт знаменитой исполнительницы Марины Абросимовой (МакSим) прошел вечером 27 февраля. Как рассказывают поклонники певицы, сибиряки стали подъезжать к «Локомотив-Арене» за час до начала выступления, на прилегающих улицах образовались пробки.