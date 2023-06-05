Манчини претендует на пост тренера «Наполи»

В «Наполи» рассматривают кандидатуру Роберто Манчини на пост главного тренера. Руководство «Наполи» изучает вариант с назначением на пост главного тренера команды действующего наставника сборной Италии Роберто Манчини, сообщает Corriere dello Sport.
В «Наполи» рассматривают кандидатуру Роберто Манчини на пост главного тренера. Руководство «Наполи» изучает вариант с назначением на пост главного тренера команды действующего наставника сборной Италии Роберто Манчини, сообщает Corriere dello Sport.
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