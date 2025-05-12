Вынесли «Спартак» и повторили историческое достижение: такое за время существования «Динамо» было только раз

Первый рекорд Ролана Гусева.В конце апреля «Динамо» проиграло «Спартаку» и вылетело из Кубка России. Главного тренера Марцела Личку отправили в отставку, а его обязанности до конца сезона исполняет Ролан Гусев — экс-игрок ЦСКА и «Динамо»Первые матчи сложились для Гусева успешно: он победил «Крылья Советов» (3:1), а затем взял реванш у «Спартака» в дерби (2:0).