Парламентарии Узбекистана 14 февраля приняли в первом чтении законопроект, который запрещает открывать счета и проводить банковские операции лицам, находящимся под санкциями.
Узбекистан дважды за один день атаковал Россию на политическом фронте. Что происходит?
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Ливень
перекрыть им все крантики финансовых потоков из России и завоза гастеров в Россию и не будет никакой "банковско-финансовой системы Узбекистана" а тем более "интеграции в международную финансовую систему" ))) просто не нужно будет "международной финансовой системе" то что останется от "банковско-финансовой системы Узбекистана" ))) и это только всего два потока, а если и другие каналы и потоки... опустим эту неэзависимаю байскую рэспублику до уровня голоногих кишлаков с изорванными халатами.
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