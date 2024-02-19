Узбекистан дважды за один день атаковал Россию на политическом фронте. Что происходит?

Ливень

перекрыть им все крантики финансовых потоков из России и завоза гастеров в Россию и не будет никакой "банковско-финансовой системы Узбекистана" а тем более "интеграции в международную финансовую систему" ))) просто не нужно будет "международной финансовой системе" то что останется от "банковско-финансовой системы Узбекистана" ))) и это только всего два потока, а если и другие каналы и потоки... опустим эту неэзависимаю байскую рэспублику до уровня голоногих кишлаков с изорванными халатами.