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Узбекистан дважды за один день атаковал Россию на политическом фронте. Что происходит?

Узбекистан дважды за один день атаковал Россию на политическом фронте. Что происходит?

Парламентарии Узбекистана 14 февраля приняли в первом чтении законопроект, который запрещает открывать счета и проводить банковские операции лицам, находящимся под санкциями.

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Комментарии
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Ливень
перекрыть им все крантики финансовых потоков из России и завоза гастеров в Россию и не будет никакой &quot;банковско-финансовой системы Узбекистана&quot; а тем более &quot;интеграции в международную финансовую систему&quot; ))) просто не нужно будет &quot;международной финансовой системе&quot; то что останется от &quot;банковско-финансовой системы Узбекистана&quot; ))) и это только всего два потока, а если и другие каналы и потоки... опустим эту неэзависимаю байскую рэспублику до уровня голоногих кишлаков с изорванными халатами.
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