Байден недипломатично попросил Нетаньяху «перестать нести чушь» о войне в Газе

Президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, во время которых в жесткой форме потребовал перестать его дезинформировать о конфликте в секторе Газа, переговорам по перемирию и освобождению заложников.
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