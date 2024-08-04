Байден недипломатично попросил Нетаньяху «перестать нести чушь» о войне в Газе

Президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, во время которых в жесткой форме потребовал перестать его дезинформировать о конфликте в секторе Газа, переговорам по перемирию и освобождению заложников.