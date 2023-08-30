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Нико Хюлькенберг о новом формате квалификации: «Правила должны работать и не ограничивать команды в их возможностях»

Пилот «Хааса» Нико Хюлькенберг поделился мнением о предстоящем Гран-при Италии. На этапе в Монце «Формула-1» вновь протестирует новый формат квалификации.

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