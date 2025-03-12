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Царьград

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Путину доложили об операции в Судже. Неизвестные подробности. Реакция президента – бойцы жду приказа: Тайна прорыва и смерть в газопроводе

Путину доложили об операции в Судже. Неизвестные подробности. Реакция президента – бойцы жду приказа: Тайна прорыва и смерть в газопроводе

Операция по прорыву армии России в Суджу, которая, как отметили и политики, и военные, должна войти в учебник истории, обрастает новыми подробности.

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