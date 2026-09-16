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Мнение: «Запад пытается запугивать Россию через публикации в СМИ», – Александр Шатилов

Мнение: «Запад пытается запугивать Россию через публикации в СМИ», – Александр Шатилов

Профессор кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов в программе «Мнение» прокомментировал публикацию Financial Times, рассекретившую деятельность партизанского подразделения Минобороны Германии по Украине.

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