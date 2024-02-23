Сенатор Бондарев: Берлин совершает недружественный шаг, одобряя поставки ВСУ

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев высказал мнение, что поддержка Бундестагом резолюции по призыву отправить ВСУ дальнобойное оружие является очередным недружественным шагом ФРГ.
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