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Сенатор Бондарев: Берлин совершает недружественный шаг, одобряя поставки ВСУ

Сенатор Бондарев: Берлин совершает недружественный шаг, одобряя поставки ВСУ

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев высказал мнение, что поддержка Бундестагом резолюции по призыву отправить ВСУ дальнобойное оружие является очередным недружественным шагом ФРГ.

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