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El Mundo: Мадрид знал о проживании в Испании перебежчика Кузьминова

El Mundo: Мадрид знал о проживании в Испании перебежчика Кузьминова

Соцсети Власти Испании были в курсе проживания в их стране летчика-перебежчика Максима Кузьминова, в 2023 году угнавшего российский вертолет Ми-8 на территорию Украины, пишет газета El Mundo со ссылкой на источник.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Скорее всего убили кого-то другого, а документы с рожей этого предателя подложили. Пройдет время - узнаем правду. Где-нибудь всплывет...
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9 час.

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