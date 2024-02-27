El Mundo: Мадрид знал о проживании в Испании перебежчика Кузьминова

Соцсети Власти Испании были в курсе проживания в их стране летчика-перебежчика Максима Кузьминова, в 2023 году угнавшего российский вертолет Ми-8 на территорию Украины, пишет газета El Mundo со ссылкой на источник.
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