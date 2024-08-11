Параатлет пройдёт больше 800 километров на маршруте Сочи – Крым

Первый параатлет из России, прошедший дистанцию IRONMAN, спортсмен паралимпийской сборной России по велоспорту Ярослав Святославский проводит одиночный ультратриатлон в честь юбилея Зимней Олимпиады-2014.
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