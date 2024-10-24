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Русский мужик в Пензе принял ислам и растоптал флаг Русской Общины

Русский мужик в Пензе принял ислам и растоптал флаг Русской Общины

Avia.pro - СМИ Друзья, в России, казалось бы, уже ничем не удивить. Однако нет, всегда найдётся персонаж, который бросает вызов как здравому смыслу, так и национальной гордости.

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Комментарии
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ВС
Вадим Скоробогатов
Идиот он...И это ТОЧНО...
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6 час.
олеся попкова
иуда
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3 час.
Екатерина Самойлова Гавриченкова
А он точно принял ислам? к нему ведь еще обрезание прилагается.. как начальная стадия.. а самые уважаемые - евнухи -как завершение осознания..
Ответить
2 час.

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