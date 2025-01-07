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Аргументы и Факты

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Киев намерен вернуть до 25 млн находящихся за рубежом украинцев

Киев намерен вернуть до 25 млн находящихся за рубежом украинцев

Власти Украины хотят возвратить украинцев из-за рубежа, не принимая принудительных мер. Об этом в эфире национального телемарафона заявил глава министерства национального единства Алексей Чернышов, передает издание «Страна.

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