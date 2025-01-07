Киев намерен вернуть до 25 млн находящихся за рубежом украинцев

Власти Украины хотят возвратить украинцев из-за рубежа, не принимая принудительных мер. Об этом в эфире национального телемарафона заявил глава министерства национального единства Алексей Чернышов, передает издание «Страна.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии