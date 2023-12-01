Журналист Карлсон раскрыл, кого будет поддерживать на президентских выборах в США

ВАШИНГТОН, 1 декабря, ФедералПресс. Скандальный журналист из Соединенных Штатов Такер Карлсон, уволенный с телеканала Fox News, высказался о том, кого планирует поддерживать на предстоящих выборах президента США.
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