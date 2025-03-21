Зеленский передаст США список энергетических объектов для перемирия

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал передачу Соединенным Штатам перечня украинских энергетических объектов, подлежащих исключению из возможных целей ударов в рамках гипотетического 30-дневного перемирия.
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