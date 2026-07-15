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Расследование НБА в отношении «Клипперс» и Ленарда теперь затрагивает рекламный контракт с другой фирмой и дополнительные расходы клуба на баскетболиста

Переход форварда Кавая Ленарда в «Торонто» завис из-за продолжающегося расследования НБА по поводу потенциального обхода правил коллективного соглашения.

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